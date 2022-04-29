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Melisa Aslı Pamuk: Sosyal medya tehlikeli

Melisa Aslı Pamuk, "Sosyal medyanın manevi olarak beslediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Ne kadar besleyebilir bilmiyorum. Bilgi alıyoruz, gündemi takip ediyoruz evet; ama bence aynı zamanda çok da tehlikeli bir yer" dedi

29.04.2022 - 10:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilenleri MAG Dergisi'nde anlatan Pamuk, hayat felsefesini tanımladı.

    Melisa Aslı Pamuk, "Negatif enerjiden uzak durmak... Bu negatifliği bir insan ya da ortamda hissettiğim anda o ortamdan uzaklaşıyorum çünkü o enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum." dedi.

  • "SOSYAL MEDYA TEHLİKELİ"

    Ünlü oyuncu, "Sosyal medyanın manevi olarak beslediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sosyal medya ne kadar besleyebilir bilmiyorum. Bilgi alıyoruz, gündemi takip ediyoruz evet; ama bence aynı zamanda çok da tehlikeli bir yer." yanıtını verdi.

  • "DÖVÜŞEBİLEN BİR KADINI CANLANDIRMAYI İSTERİM"

    "Birçok hayalim var ama gerçekleştirdikten sonra hep birlikte görelim istiyorum." ifadelerini kullanan oyuncu, "Dövüşebilen, silah tutan, daha maskulen ve kahraman bir kadını canlandırmayı çok isterim." şeklinde konuştu.

  • "AZ İNSAN, ÇOK MUTLULUK"

    Yakında sürpriz bir sinema filminde rol alacağını da duyuran Pamuk, ayrıca kendini, "Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biri. Az insan, çok mutluluk." diye tanımladı.

    Oyuncu, hayatta olmazsa olmaz 3 şeyi içinse, "Ailem, koşulsuz sevgi ve dudak nemlendiricim." şeklinde konuştu.

  • "İKİSİNİ DE SEVİYORUM"

    Melisa Aslı Pamuk, sözlerine, "Dijital platformda olmak televizyon seyircisinden bir tık daha uzak kalmak anlamına geliyor; ama oyuncu açısından da güzel. Daha paket bir program çekiyoruz. Başı ve sonu belli olan projeler çekiyoruz. Bu da bizde bir rahatlık sağlıyor. Ben televizyonu da dijitali de seviyorum. Dijitalde biraz daha rahat ve özgün projelerde yer alabilirken, televizyonda daha kısıtlı projelerde yer alabiliyoruz; bence en önemli fark bu." şeklinde devam etti.

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