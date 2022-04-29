"AZ İNSAN, ÇOK MUTLULUK"

Yakında sürpriz bir sinema filminde rol alacağını da duyuran Pamuk, ayrıca kendini, "Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biri. Az insan, çok mutluluk." diye tanımladı.

Oyuncu, hayatta olmazsa olmaz 3 şeyi içinse, "Ailem, koşulsuz sevgi ve dudak nemlendiricim." şeklinde konuştu.