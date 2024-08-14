Melis Sütşurup, yalnız tatil yaparken görüntülendi
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup, Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 14.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:01
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, 2022'de evlendiği Melis Sütşurup, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.
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Gittiği beach'te mavi bikinisiyle boy gösteren Sütşurup, tatilin tadını çıkarmaya devam etti.
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Mustafa Sandal'ın işleri nedeniyle eşinin yanında olamadığı öğrenildi.
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