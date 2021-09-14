"BAŞTA ÇOK SERT TEPKİLER ALDIM"

Sezen, dizinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Melis Sezen, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin'den nefret ediyorlardı. Derin’le doğrudan konuşan, ona sayıp, söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu. Bölümler ilerleyince Derin’i anladığını söyleyen, Derin’le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuşmuştu.