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Melis Sezen: Kendimi peri gibi hissediyorum - Magazin haberleri

Melis Sezen: Kendimi peri gibi hissediyorum

Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçti. Verdiği pozları takipçileriyle de paylaşan Sezen, duygularını "Kendimi peri gibi hissediyorum." sözleriyle ifade etti

14.09.2021 - 11:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan oyuncu Melis Sezen (24), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

    Beyaz elbisesiyle ayna karşısında poz veren Sezen, gönderisine, "Kendimi peri gibi hissediyorum." notunu düştü. Melis Sezen'in fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından 100 binden fazla beğeni aldı.

  • "KAPANIŞ"

    Bir süredir Bodrum'da tatil yapan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Sezen, deniz kenarında çekilen bu fotoğrafını da "Kapanış." notuyla yayınlamıştı.

  • "DERİN'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

    Öte yandan Melis Sezen, geçtiğimiz haftalarda Instyle dergisine samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Sezen, 'Sadakatsiz'de canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kurduğu özel bağdan bahsetmişti. Oyuncu, evli bir adamla aşk yaşayan Derin'den çok şey öğrendiğini dile getirmişti.

  • "KALBİM HER AN ONUNLA ATIYOR"

    Melis Sezen, "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel." ifadelerini kullanmıştı.

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