Melis Sezen, en toksik özelliğini açıkladı

SHOW TV'de yayınlanan 'Deha'da 'İmre'yi canlandıran Melis Sezen, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Marka Zirvesi' adlı söyleşiye katıldı.Sezen, öğrencilerin sorularını bir hayli samimi cümlelerle cevapladı.

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Melis Sezen, 'En toksik özelliğiniz nedir?' şeklindeki soruya; "Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden bir duvar koyalım ki? Kendimizi her halimizle sevelim" şeklinde cevap verdi.