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Melis İşiten, ölümden döndüğü tarihi kazıttı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada Melis İşiten de dahil olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. İşiten, kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıttı

Giriş: 11.12.2022 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

  • 21 Kasım'daki kazada bacağından yaralanan Melis İşiten, ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı.

  • "BIRAKIN NASIL HALLEDİYORSAK HALLEDELİM"

    Ayrıca eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, şu ifadeleri kullandı:

    Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim...

    Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde... Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum.

  • "LÜTFEN BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

    Öte yandan kazada yaralanan Sergen Deveci, geçtiğimiz haftalarda boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edilmişti. Deveci, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" demişti.

  • "ONLARA İHANET ETMEYECEĞİZ"

    Ceyhun Fersoy da duygularını şu sözlerle dile getirmişti; "3 değerli dostumuz için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz. Onlara ihanet etmeyeceğiz."

  • "KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ"

    Melis İşiten ise şunları söylemişti; "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür."

    Fotoğraflar: DHA, Instagram

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