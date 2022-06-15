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Melis Birkan ile Aras Aydın'ın nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

Melis Birkan ile Aras Aydın'ın nikahından yeni fotoğraflar

Geçtiğimiz ay meslekteşı Aras Aydın ile dünya evine giren ünlü oyuncu Melis Birkan, düğününden yeni görüntüleri paylaştı. Kadıköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahına pek çok ünlü isim katılmıştı

15.06.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Pek çok dizi ve filmde rol alan Melis Birkan (39), meslektaşı Aras Aydın (32) ile evlendi. Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan çift, birlikteliklerini 21 Mayıs'ta taçlandırdı.

  • Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, dostları yalnız bırakmadı. Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.

  • YENİ FOTOĞRAFLAR

    Ünlü oyuncu günler sonra nikah fotoğraflarını paylaştı. Birkan, bu mutlu gününde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

  • "ZOR OLAN HER ŞEY SENİNLE KOLAY OLDU"

    Geçtiğimiz yıl, 32. yaşına sevgilisinin doğum gününü romantik mesajla kutlayan Melis Birkan, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..." ifadelerini kullanmıştı.

  • MELİS BİRKAN HAKKINDA

    Melis Birkan, ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Issız Adam'daki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Melis Birkan, Avrupa Yakası, Leyla ile Mecnun, İşler Güçler,  Söz ve Sefirin Kızı gibi birçok dizide de rol aldı.

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