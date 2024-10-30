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        Haberler Gündem Güncel Melikgazi Belediyesi "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi" kuracak | Son dakika haberleri

        Melikgazi Belediyesi "7/24 kütüphane" ve "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi" kuracak

        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, girişimciliği ve yeni iş fikirlerini destekleyecek olan 7/24 kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Palancıoğlu, merkez projesi ile Kayseri'de gençlerin eğitimini ve girişimci ruhlarını geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:50
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        Melikgazi Belediyesi "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi" kuracak
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi girişimciliği ve yeni iş fikirlerini destekleyecek olan 7/24 kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) kuracak.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi projesi ile Kayseri'de gençlerin eğitimini ve girişimci ruhlarını geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti.

        Kurulacak merkezde katma değerin ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak bir alan oluşturacaklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize nitelikli bir öğrenme ortamı sunmak için son 5 yılda 15 Akıl Küpü Kütüphanesi inşa ettik. Bunun yanı sıra, Erciyes Üniversitesi girişine 7/24 açık olacak bir kütüphane kuracağız. 7/24 Kütüphane ile birlikte Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni de Kayseri'ye kazandırarak, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmek için uygun bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Bu merkez, katma değerin ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak bir alan oluşturacak. Burada girişimciler eğitim alacak, fikirlerini yatırım aşamasına taşıyacak ve üretim yapacak. Kayseri’nin girişimcilik alanında önemli bir adım atmasını sağlayacağız. Bu projeyle Türkiye'nin en öncelikli girişimcilik platformlarından birini Kayseri'ye kazandırmış olacağız."

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