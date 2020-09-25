Melih Kibar "Mesaj" albümü ile anılıyor

Bestesi Melih Kibar'a sözleri rap müziğin lider isimlerinden Ceza'ya ait "Yeni Mesaj" isimli çalışma albümün çıkış şarkısı oldu. Yapımcılığını Seda Sertbaş'ın; aranjörlüğünü Alper Erinç'in üstlendiği "Yeni Mesaj" isimli single, bugün müzikseverlerle buluştu.

Ekibin 8 haftalık animasyon oluşum süreciyle hazırladığı klibin yönetmen koltuğunda hiphop dünyasından tanıdığımız ve son dönem yayınlanan rap çalışmalarıyla dikkat çeken Tepki ve Saruhan Saral oturuyor.

Yeni albümde Çiğdem Talu'nun kaleme aldığı ve 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan bir cok eser yer alıyor. "Yeni Mesaj", tüm müzik platformlarında yerini aldı.