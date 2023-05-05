Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Edebiyat

Melih Cevdet Anday’ın şiirlerine müzik eşlik edecek

Giriş: 05.05.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Melih Cevdet Anday’ın şiirlerine müzik eşlik edecek

İş Sanat, 8 Mayıs Pazartesi akşamı Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletiyi, İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşturuyor

HABERTURK.COM

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin sahnede müzik ile buluştuğu dinletiler baharda da devam ediyor.

8 Mayıs Pazartesi Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşuyor.

İnsanın doğa karşısındaki sorunlarını, zaman kavramını ve mitolojik konuları ele aldığı, Anday’ın lirik, düşünsel-felsefî şiirleri, Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletide simgesel-soyutlamacı bir dekorda müzik eşliğinde sunuluyor.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletilerde hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman), Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola) ve Şemsa İdil Ural (viyolonsel) müzikle eşlik edecek.

Ücretsiz dinletiler, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, www.biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.