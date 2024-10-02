Melek Mosso: Şampiyon kızlar
Melek Mosso, geçtiğimiz yaz arkadaşlarıyla teknede eğlendikleri anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı
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2024 yaz sezonu sona ermiş olsa da, ünlü isimlerin yaz tatillerine dair sosyal medya paylaşımları hala devam ediyor. Bu isimlerden biri de Melek Mosso oldu.
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Ünlü şarkıcı, bir grup kız arkadaşıyla birlikte teknede geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında yayımladı.
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Mosso, 860 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafların altına ise "Şampiyon kızlar" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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