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        Haberler Magazin Melek Mosso: Şampiyon kızlar - Magazin haberleri

        Melek Mosso: Şampiyon kızlar

        Melek Mosso, geçtiğimiz yaz arkadaşlarıyla teknede eğlendikleri anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:28
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          2024 yaz sezonu sona ermiş olsa da, ünlü isimlerin yaz tatillerine dair sosyal medya paylaşımları hala devam ediyor. Bu isimlerden biri de Melek Mosso oldu.

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          Ünlü şarkıcı, bir grup kız arkadaşıyla birlikte teknede geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında yayımladı.

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          Mosso, 860 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafların altına ise "Şampiyon kızlar" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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