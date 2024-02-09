Melek Mosso'dan Serenay Sarkaya'ya övgü: Çok şanslı, gurur duyuyorum
Melek Mosso, Mert Demir'e 'Ateşe Düştüm' adlı şarkıda vokal olan Serenay Sarıkaya hakkında konuştu. Mosso, Sarıkaya için; "Serenay'ın çok güzel bir sesi var. Bu kadar yeteneği bir arada bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Maslak'taki bir mekânda sevenleriyle bir araya gelen Melek Mosso, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mosso; "İstanbul sahnelerimiz devam ediyor. Bir çok sahnemiz var aslında... Son zamanlarda tribüte albümlerden ve yolda olan yeni şarkılarımız var. Onur Can Özcan albümünden bir şarkımız çıkacak. 14 Şubat'da da yeni Mert Demir'in bir şarkısını çıkaracağız ama yetiştirebilirsek" dedi.
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"SERENAY İLE GURUR DUYUYORUM"
Mert Demir'in bir şarkısını söyleyecek olan Melek Mosso, ayrıca Serenay Sarıkaya hakkında da konuştu. Demir ile aşk yaşadığı ileri sürülen Sarıkaya'nın sesini de değerlendiren Mosso; "Serenay'ın çok güzel bir sesi var. Bu kadar yeteneği bir arada bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan" diyerek övgü dolu sözler sarf etti.
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"14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN HAKKI BİR ÇİÇEKTİR"
2023'ün Ekim ayında Serkan Sağdıç ile nikâh masasına oturan Melek Mosso, evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Serkan Sağdıç ile evlendikten sonra ilk kez 14 Şubat Sevgililer Günü'nünü kutlayacağını söyleyen Mosso; "O gün için biz birbirimize 'Hakkı bir çiçektir' dedik. Birlikte bir yemek yeriz. Benim ona yapacağım bir sürpriz var tabii. Malum Melek Mosso eşiniz ise gitarı eline alıp şarkılar söyler eşine. 'Hatun hadi bakalım gitarı al da bir gel' diyor" ifadelerini kullandı.
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Eşiyle birlikte videolar çektiklerini de söyleyen Melek Mosso; "Biz kendi aramızda çok yapıyoruz ama sosyal medyada paylaşmıyoruz. Nereye çekilir korkuyorum biraz da. Öyle şeyleri Serkan da çok sevmez. O yüzden biz hatıra olarak çekiyoruz birbirimize" dedi.