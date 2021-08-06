Oyunların 14. gününde Saitama Stadı'nda oynanan karşılaşmada Meksika, ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve bronz madalya kazandı.

Londra 2012'de altın madalya alan Meksika, futbolda ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.