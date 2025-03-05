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        Haberler Bilgi Spor Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika – Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte milli maç tarihi

        Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte milli maç tarihi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile karşı karşıya geleceğini duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak. Bunlardan biri Meksika karşılaşması olacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:28
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, Meksika ile karşı karşıya gelecek. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geldi. TFF'nin açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de iki özel maç oynayacak. Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…

        • 2

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MEKSİKA İLE KARŞILAŞACAK

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

          TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

          Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

        • 3

          MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

          Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

          İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

        • 4

          TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

          A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

          Türkiye’nin diğer rakibi ve maç tarihi TFF tarafından açıklandıktan sonra haberimize eklenecektir.

        • 5
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