Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte milli maç tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile karşı karşıya geleceğini duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak. Bunlardan biri Meksika karşılaşması olacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…
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A Milli Futbol Takımı, Meksika ile karşı karşıya gelecek. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geldi. TFF'nin açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de iki özel maç oynayacak. Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MEKSİKA İLE KARŞILAŞACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.
Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.
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MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.
Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.
İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?
A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Türkiye’nin diğer rakibi ve maç tarihi TFF tarafından açıklandıktan sonra haberimize eklenecektir.
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