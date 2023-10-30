Meksika'da Otis Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 48e çıktı
Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vuran Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.
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Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado açıklamasında, Otis Kasırgası kaynaklı can kayıplarının arttığını bildirdi.
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Yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e çıktığını kaydeden Salgado, kayıp sayısının ise şimdilik 36 olduğunu belirtti.
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.
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Kasırganın vurduğu Acapulco şehrini yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Lopez Obrador, yerel yetkililerle yakın temasta olduklarını kaydetti.
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26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle, Meksika'da 39 kişi yaşamını yitirmişti.
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Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken meskenler de elektriksiz kalmıştı.
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Hükümet, Otis Kasırgası'nın ardından yağma olaylarına müdahale etmek için yaklaşık 17 bin asker ve polis görevlendirmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmişitr.