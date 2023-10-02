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        Haberler BBC Dünya Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: En az 10 kişi öldü

        Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: En az 10 kişi öldü

        Yerel yetkililer, Meksika'nın kuzeyinde bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu ikisi çocuk en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:29
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        Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: En az 10 kişi öldü
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        BBC TÜRKÇE

        MeksikaReuters

        Meksika'nın kuzeyinde bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

        Tamaulipas eyaletindeki sahil kenti Ciudad Madero'da bulunan Santa Cruz kilisesinde Pazar günü meydana gelen çökmenin ardından ikisi ağır, 60 yaralı da hastaneye kaldırıldı.

        Ölenler arasında üç çocuğun da bulunduğu bildirildi.

        Polis, o sırada yaklaşık 100 kişinin kilisede olduğunu söyledi. Bazı haberlere göre kilisede bir vaftiz töreni düzenleniyordu.

        Olayın ardından onlarca kişi kilisenin içinde mahsur kaldı.

        Sosyal medyada yer alan görüntülerde kilise binasının harabeye döndüğü, enkazın etrafında toplanmış insanların kayıpları aradığı görülüyor.

        AFP haber ajansına göre, Tamaulipas Valisi Americo Villarreal daha sonra tüm kayıpların bulunduğunu söyledi.

        Yerel gazeteci Franc Contreras BBC Dünya Servisi'ne yaptığı açıklamada çökmenin, ayinin önemli bir anında meydana geldiğini belirterek "Tuğlalar, beton ve çelik yapılar insanların üzerine düştü" dedi.

        Kızıl Haç yetkililerine göre, çatının kilisedeki sıraların üzerine çökmesi nedeniyle, mahsur kalanlar hava boşluklarında hayatta kalabildi.

        Acil servis gelinceye kadar insanların enkazı kaldırmak için kürek ve kazmalarla olay yerine geldiği belirtildi.

        MeksikaBBC

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