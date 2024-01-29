Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Meksika'da bir yolcu saatlerce rötar yapan uçağın acil çıkış kapısından çıktığı için gözaltına alındı

        Meksika'da bir yolcu saatlerce rötar yapan uçağın acil çıkış kapısından çıktığı için gözaltına alındı

        Meksika'da havalimanı pistinde saatlerce rötar yapan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısını açıp, kanatta yürüdüğü için gözaltına alındı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 29.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'da bir yolcu saatlerce rötar yapan uçağın acil çıkış kapısından çıktığı için gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MeksikaGetty Images

        Meksika’da havalimanı pistinde saatlerce rötar yapan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısını açıp, kanatta yürüdüğü için gözaltına alındı.

        Guatemala’ya gitmek üzere hazırlanan ancak pistte saatlerce rötar yapan uçağın havalandırması çalışmadı ve yolculara su da dağıtılmadı.

        Meksika Uluslararası Havalimanı, herhangi bir zararın meydana gelmediğini ancak yolcunun polise teslim edildiğini açıkladı.

        Diğer yolcular ise ortak bir bildiri yayımlayarak, tutuklanan yolcuya desteklerini açıkladı.

        Olay Perşembe günü saat 11.30 sularında, Aeromexico havayollarına ait uçakta meydana geldi. Mexico City'den kalkması planlanan uçak yaklaşık üç saat rötar yaptı.

        Olaya dair hazırlanan raporda rötarın bir bakım sorunundan kaynaklandığı belirtildi.

        Raporda, kimliği açıklanmayan yolcunun hareketinin ardından uçak değişikliğinin gerekli hale geldiği belirtildi.

        Yolcunun hala gözaltında olup olmadığı ya da hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belli değil.

        Diğer yolcular ise isimlerinin yer aldığı ortak bir bildiri yayımladı ve gözaltına alınan yolcuya olan desteklerini ifade ettiler: "O bizim hayatımızı kurtardı.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        Habertürk Anasayfa