Meksika'da bir yolcu saatlerce rötar yapan uçağın acil çıkış kapısından çıktığı için gözaltına alındı

Meksika'da bir yolcu saatlerce rötar yapan uçağın acil çıkış kapısından çıktığı için gözaltına alındı

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Getty Images

Meksika’da havalimanı pistinde saatlerce rötar yapan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısını açıp, kanatta yürüdüğü için gözaltına alındı.

Guatemala’ya gitmek üzere hazırlanan ancak pistte saatlerce rötar yapan uçağın havalandırması çalışmadı ve yolculara su da dağıtılmadı.

Meksika Uluslararası Havalimanı, herhangi bir zararın meydana gelmediğini ancak yolcunun polise teslim edildiğini açıkladı.

Diğer yolcular ise ortak bir bildiri yayımlayarak, tutuklanan yolcuya desteklerini açıkladı.

Olay Perşembe günü saat 11.30 sularında, Aeromexico havayollarına ait uçakta meydana geldi. Mexico City'den kalkması planlanan uçak yaklaşık üç saat rötar yaptı.

Olaya dair hazırlanan raporda rötarın bir bakım sorunundan kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, kimliği açıklanmayan yolcunun hareketinin ardından uçak değişikliğinin gerekli hale geldiği belirtildi.

Yolcunun hala gözaltında olup olmadığı ya da hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belli değil.

Diğer yolcular ise isimlerinin yer aldığı ortak bir bildiri yayımladı ve gözaltına alınan yolcuya olan desteklerini ifade ettiler: "O bizim hayatımızı kurtardı.”