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Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Matamoros şehrinde 4 ABD vatandaşı silahlı kişiler tarafından kaçırıldı

Giriş: 06.03.2023 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı
Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı
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AA

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, "4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi." ifadesine yer verildi.

FBI'ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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