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        Haberler Dünya Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtı | Dış Haberler

        Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtı

        Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, meydana gelen sel felaketi sebebiyle birçok bölgenin sular altında kaldığı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 07:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:35
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        Mekke'de sel felaketi
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        Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, şiddetli yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi maddi kayıpların yanı sıra birçok bölgenin sular altında kalmasına sebep oldu.

        Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mekke'nin birçok bölgesinde şiddetli ve orta şiddette yağmur yağdığı bilgisini verdi.

        Yerel ve sosyal medyada, Mekke'de şiddetli yağışın etkili olduğu, bazı bölgelerde sel sularının şehirde taşkınlara yol açtığı belirtildi.

        Şehirdeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli sel sularından gelen akıntılarla dolarken, motosiklet ve arabaların sel sularıyla sürüklendiği görüldü.

        Mekke'deki birçok dükkan ve iş yerini de su bastığı belirtilirken, sel felaketinde can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

        Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra dolu uyarısında bulunmuştu.

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        #suudi arabistan
        #Sel
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