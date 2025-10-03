Habertürk
        Mekin Sezer'den 'Sensizlikle'

        Mekin Sezer'den 'Sensizlikle'

        Mekin Sezer, ilk şarkısı 'Sensizlikle'yi dinleyiciyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:12
        Mekin Sezer'den 'Sensizlikle'
        Oyuncu Mekin Sezer, müzik yolculuğunun ilk şarkısı 'Sensizlikle'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Beş şarkıdan oluşan 'Hiç Olmadığımız Bir Yerdeyiz' isimli EP’nin açılış parçası olan 'Sensizlikle'nin söz, müzik ve mix’i de Mekin Sezer'e ait.

        Önümüzdeki günlerde EP’nin diğer beş şarkısı 'Bana Düş', 'Yıkılır Mı Karanlık', 'Nereye' ve 'Düşersem Senin Kollarına' ve 'Düşersem Senin Kollarına – Edit' müzikseverlerle buluşacak.

        #Mekin Sezer
        #Sensizlikle

        Habertürk Anasayfa