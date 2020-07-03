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Mehtap Meral'in ilk yorumladığı eser; Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma', sevenleriyle buluştu. Sanatçı, çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu akustik yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun izinden gidiyor.

Tüm dijital platformlarda yerini alan eserin ardından Mehtap Meral, Türkiye'nin seslerini kendi sesinden duyurmaya devam edecek. Projenin ikinci eseri Ahmet Kaya'dan 'Söyle' olacak ve bilinen sanatçıların iz bırakmış eserleri ile devam edecek.