"Bu anonsumuz da çocuklarımız için"

"KOŞUN ÇOCUKLAR" Son dakika: Mehmetçik deprem bölgesinde: Bu anonsumuz da çocuklarımız için

AA

Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığından "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki yardım faaliyetlerinde çocukları unutmadığı belirtildi.

"5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı." ifadelerine yer verilen paylaşımdaki videoda, araçlardan yapılan anonsun ardından çocukların koşarak geldiği ve Mehmetçiğe sarıldığı sıcak görüntüler de yer aldı.