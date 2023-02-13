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Mehmetçik deprem bölgesinde: Bu anonsumuz da çocuklarımız için

5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerler deprem bölgesindeki çocuklara çikolata dağıttı. Askerler "Çocuklar koşun" diye seslendi

Giriş: 13.02.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
"Bu anonsumuz da çocuklarımız için"
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AA

Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığından "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki yardım faaliyetlerinde çocukları unutmadığı belirtildi.

"5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı." ifadelerine yer verilen paylaşımdaki videoda, araçlardan yapılan anonsun ardından çocukların koşarak geldiği ve Mehmetçiğe sarıldığı sıcak görüntüler de yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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