31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Artvin Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Artvin Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Kocatepe kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...