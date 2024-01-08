AK Parti Artvin Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Kocatepe kimdir?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimler ile Türkiye bir kez daha sandığa gidecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 26 ilin adaylarından biri de Mehmet Kocatepe oldu. Arıkan, Artvin Belediye Başkanı olmak için adaylığını koydu. Peki, Mehmet Kocatepe kimdir ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Artvin Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Artvin Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Kocatepe kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
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ARTİV BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KİM OLDU?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde Mehmet Kocatepe, AK Parti Artvin Belediye Başkanı adayı oldu.
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MEHMET KOCATEPE KİMDİR?
Mehmet Kocatepe, 1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak (Barhal) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.
Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992’de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM’de çalıştı.
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MEHMET KOCATEPE HAYATI VE SİYASİ GEÇMİŞİ
2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.
Mehmet Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
2014-2019 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Kocatepe, 2024 yılı yerel seçimlerinde de AK Parti Artvin Belediye Başkanı adayı oldu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!