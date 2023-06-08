Mehmet Fatih'ten 'Ay Işığı' konseri Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Mehmet Fatih, 'Ay Işığı' ismini verdiği konser serisinin üçüncüsünde dinleyicileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor

HABERTURK.COM

Mehmet Fatih, 'Ay Işığı' ismini verdiği konser serisine devam ediyor. Fatih, yoğun ilgi gören serinin üçüncüsünde bir kez daha dinleyicileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Vigür Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen konserden elde edilecek gelir ise Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacak.

Mehmet Fatih, Özgür Arkun yönetiminde, 30 kişilik orkestra eşliğinde sahne alacak. Fatih'in repertuvarı; 'Evlerinin Önü Yonca', 'Garip Bir Kuştu Gönlüm', 'Süryani', 'Ay Işığında', 'Ötme Bülbül', 'Bahça Duvarı', 'Çay İçinde Adalar', 'Ağlama Yar', 'Bu Bağ Bizim Olaydı', 'Yoğurt Koydum Dolaba', 'Sarhoş', 'Kafama Sıkar Giderim', 'Yaz Demedim Kış Demedim', 'Şaşkın', 'Karanfil Deste Gider' gibi şarkılardan oluşuyor.

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