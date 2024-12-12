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        Haberler Magazin Mehmet Esen dede oluyor - Magazin haberleri

        Mehmet Esen dede oluyor

        Usta oyuncu Mehmet Esen, dede olacağını duyurdu. Esen, oğlu ve geliniyle fotoğrafını paylaşarak; "Bu fotoğrafta dört kişiyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:24
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          Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve Alman vatandaşı bir doktorla hayatını birleştirmişti. Ancak çift, yollarını ayırmıştı. Esen, geçtiğimiz yıl oğlu Faruk'u evlendirmişti.

        • 2

          Bir yıl sonra Faruk Esen ve eşi Frida'dan güzel haber geldi. Mehmet Esen'i Almanya'ya davet eden çift, ünlü oyuncuya dede olacağını müjdeledi.

        • 3

          Güzel haberi sosyal medyadan duyuran usta oyuncu; "Oğlum boyumu geçti. Gelinimiz canım Frida ile beni evlerine birlikte hazırladıkları şahane bir akşam yemeğine davet ettiler. Yılbaşı burada çok başka ışıl ışıl kutlanıyor ve bana verdikleri hediye beni nasıl mutlu etti anlatamam. Aslında dört kişiyiz" dedi.

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