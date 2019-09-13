13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezona tam 12 transfer yaparak girerken, bu transferler sonrasında yerli yıldızlardan Mehmet Ekici, kadronun dışında kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen 28 kişilik listeye adı yazılmayan Ekici büyük üzüntü yaşarken, devre arasına kadar futboldan uzak kalmamak için transfer dönemi kapanmayan ülkelerden birine transfer olmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye transferi oldukça olaylı gerçekleşen Mehmet Ekici, bir anda kendisini kadronun dışında bulurken, transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenmişti. Bu duruma hayli üzülen Ekici, bir takım bulamamış ve Fenerbahçe'de kalmıştı. Fakat Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer sürecinde olduğu gibi yeniden futboldan uzak kalmak istemeyen Mehmet Ekici transfer dönemi kapanmayan bir lige transfer olmaya hazırlanıyor.
Mehmet Ekici'nin en ciddi talibi İsrail'den Maccabi Tel Aviv olurken, ayrıca bazı Arap yarımadası ülkelerinden takımlar da yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor. Fenerbahçe de Mehmet Ekici'yi mağdur etmek istemezken, oyuncunun transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırlanıyor.
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