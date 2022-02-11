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Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabı hacklendi

Mehmet Dinçerler hacklendi!

Şarkıcı Hadise'ye 40 bin dolarlık yüzükle evlilik teklifi etmesinin ardından "borç" iddialarıyla gündeme gelen ve ailede kriz yaşanmasına neden olan iş insanı Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabı çalındı. Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Dinçerler, takipçilerini "Eğer mesaj alırsanız itibar etmeyiniz" sözleriyle uyardı

11.02.2022 - 11:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu. Evlilik hazırlığı yapan çiftten Dinçerler, geçtiğimiz hafta "borç" iddialarının ardından Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakmıştı.

    Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabını kapattığı ve bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenilmişti. Üç gün önce hesabını yeniden aktif hale getiren Dinçerler, bir şok daha yaşadı.

  • HESABI ÇALINDI!

    Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabı hacklendi. Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan iş insanı, "Instagram hesabım hacklenmiştir, eğer mesaj alırsanız itibar etmeyiniz." diyerek, takipçilerini uyardı. 

  • ÇİFTİN SEVİNCİNE "BORÇ" İDDİALARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ

    Öte yandan yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

    Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürmüştü.

    Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

    Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.

  • "ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"

    Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş adamı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

  • Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.

    Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.

    Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz.

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