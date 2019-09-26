FİKRET ORMAN YORUMU

Anladığım kadarıyla Fikret Orman, haksız tepkiler olduğunu düşündüğü için istifa etti. Eğer 'Çok borç var, ben bunu nasıl ödeyeceğim' deyip gidiyorsa, bu tabloyu birkaç ay önce bilmiyordu.