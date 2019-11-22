Vedat İnceefe hedefe koyuldu ama ben orada genel yapının göze alınması lazım diye düşünüyorum. Tecrübeli bir ekip tarafından desteklenmeleri lazım. Teknik direktörlükle futbolculuk çok farklı bir iştir. İkisi farkı bir iş. Futbolcular da çok iyi teknik direktör olmuştur bu normal bir şey. Vedat İnceefe'nin yalnız bırakılmaması lazım. O işi bilen kişilerde etrafında olması lazım. Bu gitsin diğeri gelsinle olacak iş değil.