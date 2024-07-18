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        Haberler Bilgi Spor Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi hayatı ve kariyeri

        Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında? Mehmet Büyükekşi hayatı ve kariyeri

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. İki adaylı olarak gerçekleşen başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi adaylar arasında yer aldı. Seçimlerin sona ermesinin ardından, "Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Mehmet Büyükekşi hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:52
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        • 1

          TFF başkanlık seçimlerinin ardından Mehmet Büyükekşi'nin hayatı ve kariyeri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda iki dönem başkanlık görevini yürüten Mehmet Büyükekşi gerçekleşen başkanlık seçiminde adaylar arasında yer aldı. Peki, "Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Mehmet Büyükekşi kimdir sorusunun yanıtı...

        • 2

          MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

          10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 yılından beri Galatasaray kongre üyesidir.

          2019'da Gaziantep FK'nin başkanı olmuş ve 2021 yılında da görevinden ayrılmıştır.

          1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

          30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

          22 Haziran 2023'te tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 4 yıllığına yeniden seçildi.

        • 3

          MEHMET BÜYÜKEKŞİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

          Mehmet Büyükekşi birçok kurumda çeşitli görevler üstlendi. Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görev aldığı bazı kurumlardır.

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