MEHMET BÜYÜKEKŞİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Büyükekşi birçok kurumda çeşitli görevler üstlendi. Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görev aldığı bazı kurumlardır.