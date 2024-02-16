Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan

Ön tarafta da Barış Alper ve Kerem gibi iki yerli kanat ile yola güçlü devam eden G.Saray’da gol atamayan ICARDI için mır-mır’lar başlamıştı. Ben bu gece de son vuruşuna kadar iyi niyetli olsa da halen fiziği tam yerine gelemediği için beklediğimiz ICARDI’nin ortada olmadığını düşünürüm. Haa futbol öyle bir oyun ki… 90’daki değişiklikte “Icardi çıkmalıydı” diye düşünenin suratına kalite çarpıverir yanıtı. Ma-uro-I-kar-di diye…