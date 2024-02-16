Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 00:57 Güncelleme: 16.02.2024 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir futbol maçından ne talep edilebilecekse var idi Ali Sami Yen’de… 5 gol, 2 kırmızı kart, bol pozisyon, çok heyecan, soğuk hava…

        • 2

          İki devrenin de ilk 10 dakikasında bayılıttı adamlar bizi. Kerem Demirbay ve Mertens’in gollerinin iyi oynadığımız dakikalarda geldiğini söylemek güç. Bu nedenle goller, gerek tribün, gerek kulübe, gerek oyuncu grubunun maçın içine çokça girmesini sağladı. Yani iki gol de o sıralarda olmayaydı pek de alamadığımız oyun üstünlüğünü skorda da göremeyecektik.

        • 3

          Maçın her anlamda kırılmalarının en önemlisi kuşkusuz Nelsson’un kırmızı kart görmesi oldu. 2-1’i bulan G.Saray’ın 10 kişi kalması ve hemen sonra beraberlik sayısını yemesi kalan bölümü heyecanlı ve tedirgin geçirmemizi sağladı.

        • 4

          Okan hoca birçok önemli iş yapsa da zorunlu Kaan değişikliği dışında 75 dakika oyuna müdahale etmediği için tribünler tarafından homurtular ile karşılandı yer yer. 10’a 11 zorlandığımız anlar oldu. 10’a 10 olunca ibreyi lehimize çevirsek de rakibin hızlı akınlarını, doğru kanat organizasyonlarını bertaraf edemedik.

        • 5

          Muslera’nın 89.02’de suratıyla kurtardığı bir akın var ki, maçı da aldı bize döndürdü. Orada yenilecek 3.golün telafisi mümkün olmazdı. Tribünle bağı da “bu maçlığına” zayıflatırdı.

        • 6

          Sparta Prag’ın hem atamadığı, hem Muslera’nın engellediği 4-5 pozisyonu var. 3 gol atan, maçı 90+2’de çeviren G.Saray’da maçın oyuncusu MUSLERA ise galibiyete, coşkulu oyuna rağmen biraz durup serinkanlı olmalı. Bu noktada bir hoca eleştirisi yapacak değilim.

        • 7

          2024’ün en önemli maçına, 15 Şubat gecesi sol bek BERKAN, sağ bek KAAN AYHAN ile çıkıp; maç içinde 3 farklı stoper ikilisi, 3 farklı sağ bek ile 96 dakikayı tamamlıyorsun. Burada hocaya ancak bu malzemeden yaptığı yemeğin lezzeti için takdir sunulur.

        • 8

          Ön tarafta da Barış Alper ve Kerem gibi iki yerli kanat ile yola güçlü devam eden G.Saray’da gol atamayan ICARDI için mır-mır’lar başlamıştı. Ben bu gece de son vuruşuna kadar iyi niyetli olsa da halen fiziği tam yerine gelemediği için beklediğimiz ICARDI’nin ortada olmadığını düşünürüm. Haa futbol öyle bir oyun ki… 90’daki değişiklikte “Icardi çıkmalıydı” diye düşünenin suratına kalite çarpıverir yanıtı. Ma-uro-I-kar-di diye…

        • 9

          Rakip takım mı ? Onların da manşeti ICARDI… Dün bir Çek gazetecinin Fanatik’te belirttiği gibi ÇOK İYİ TAKIM AMA ICARDILERİ YOK!

          Turu geçer miyiz? İcardi attığı için %51… Atamasa %49 derdim!

        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        90+1'de gelen zafer!
        90+1'de gelen zafer!
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Habertürk Anasayfa