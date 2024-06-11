Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener

Futbol oyununun motorik gücü orta sahada HAKAN, SALİH, ORKUN ile başlayınca savunmadaki zaaflarımızı bertaraf edemedik. Bu üçlü ne ileriye gidebildi, ne savunma yapabildi. Hakan, ilk yarının en iyisi olarak, kaptan sorumluluğuyla topu ve oyunu ileri taşıdı. Umudumuzu canlı tuttu. 2-3 pozisyona heyecanlanabildik. İrfan ile Kerem için kuracağımız iyi cümleleri genç Semih için kurmak pek mümkün olmadı.