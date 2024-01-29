Mehmet Ayan yazdı: Büyük baskı

Zaha’nın golünün oyuncu değişikliklerinin hemen sonrasına gelmesi bir tesadüfü anlatır. Ancak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun ıslıklanması bir ayıbı! Taraftarın protesto özgürlüğüne saygı duyarım… Ama bu takımın 3 sezondur en istikrarlı ve katkılı oyuncusuna bu muameleyi kabul etmek mümkün değil.