Mehmet Aslantuğ ise o esnada muhabirlere müdahale etmek isteyen polis memurlarına tepki gösterdi. Aslantuğ, "Tamam basın mensupları işini yapıyor, siz de işinizi yapın. Bizim için görüntü alınması sorun değil, çeksinler de gidelim" dedi.