Mehmet amcanın yardımına Quick koştu

Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde geçtiğimiz günlerde nehir sazlığında bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy'a İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberle ülke gündemine geldi. Konuya duyarsız kalmayan hayırseverler Mehmet amca içi seferber oldular. İstanbul'da bulunan Quick Sigorta Acentesinin Yüksekova'daki şubesi, Mehmet amcayla beraber başka bir köyden inek almak için giderek baktılar. Gittiği köyden ineklere bakan Atasoy, inekleri tek tek inceleyerek kendisine seçti. Seçilen inekler bindirdikleri kamyonla Mehmet amcanın köyüne götürdüler. Mehmet amca büyük bir heyecanla inekleri tek tek indirerek ahıra götürdü.
SANKİ 20 YAŞINDAYIM
Mutluluktan kendisini 20 yaşında hissettiğini belirten Mehmet Emin Atasoy, “Bana yardım gönderdiler. Başta Valimize, Kaymakamımıza, muhtarımıza, askerlerimize, korucularımıza ve köy sakinlerine teşekkür ederim beni yalnız bırakmadıkları için. Gönderen, göndermeyen herkese de teşekkür ederim. Allah sigorta sahiplerinden razı olsun. Bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Bugün çok mutluyum sanki 20 yaşındayım. İnşallah bu hastalıkta devletimizin gücüyle biter kısa zamanda” dedi.Mehmet amcaya 2 inek ide de buzağı hediye eden Quick Sigorta Yüksekova temsilcisi Berat Tekin, “Malum birkaç gün önce Mehmet Emin Atasoy'un ineği bataklığa saplandı. Bölge bataklık olduğundan dolayı büyük araçlar giremediği için çıkaramadılar. Köylüler kendi imkanlarıyla çıkardılar. Şirketimizin talimatıyla, Mehmet Emin Atasoy'a yardımcı olmamız istendi. Bizde buna adım atarak gelip kendisini alıp köylere götürdük. İnekler beğendirdik. Ailesinin geniş olmasıyla maddi durumunun olmamasının nedeniyle yardımcı olmaya çalıştık. Bu nedenle 2 tane sağımlık inek ve 2 tane buzağı olmak üzere toplam 4 büyük baş hayvan aldık kendisine. Desteklerinden dolayı Levent Uluçeçen'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz desteğinden dolay” dedi.
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