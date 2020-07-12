İHA

Bu sezon Süper Lig’e ilk yükselen takım Hatayspor olurken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da ulaşılması zor bir rekora imza attı. Adanaspor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen ve Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üst üste 3. kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten Altıparmak, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak bu kez Hatayspor’la Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.

PLAY-OFF'TA ELEDİKLERİNİ SONRAKİ SENE ÇIKARDI!

2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Play-Off’la Süper Lig’e yükselten Altıparmak, bir sonraki sezon da Gaziantep FK ile Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. Altıparmak bu kez bitime 1 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı ve Play-Off’u beklemeden Süper Lig’e yükseldi. Mehmet Altıparmak’ın bir diğer ilginç istatistiği ise, Play-Off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig’e taşıması oldu. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’un başında Play-Off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK’yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda ise Gaziantep FK’nın teknik direktörü olarak Play-Off finalinde Hatayspor’u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig’e taşımayı başardı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Altıparmak, AA muhabirine, deplasmanda zorlu geçen bir mücadelede Adanaspor'u 2-1 yenmeyi başardıklarını söyledi.

Hatayspor'un şampiyonluğa ulaşmasının kendisi için de ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Üst üste 3. şampiyonluğum oldu, Türkiye'de de bir ilk oldu. Hatayspor için çok önemliydi, 53 yıllık hasreti dindirdik. En azından verdiğimiz bir söz vardı, 'Adana'dan şampiyon döneceğiz' diye. Allah'ıma şükürler olsun, hem Adana'dan şampiyon dönüşümüzü hem kendi adıma 3. şampiyonluğu... Şampiyonluk tarif edilmez bir duygu. Biz 2 senedir alıştık, bu 3. senemiz. Allah'ıma şükürler olsun bunu sezon başından beri hak ettik diyebilirim. Çok iyi oynadık, müthiş maçlarımız var. Sezon sonları büyük camialara karşı mücadele ediyorsunuz. Bu mücadele sonunda şampiyon olmak bizim için ayrıca mutluluk."

Şampiyonluğu kutlayacaklarını aktaran Altıparmak, "Burada emeği geçen Başkanımızdan yönetim kurulumuza, oyuncularıma, teknik ekibe, çalışan personelimize, basın mensuplarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluk Hatay halkına hayırlı uğurlu olsun. Artık işimizi yaptık, şimdi sıra Hatay'da eğlenmekte." ifadelerini kullandı.