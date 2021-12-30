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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'dan Yasmin Erbil'e destek!

Mehmet Ali Erbil-Nergis Kumbasar çifti: Ne varmış Yasmin'in kıyafetlerinde!

Önceki akşam objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'in iddialı kıyafetlerinin çok konuşulması soruldu. Ünlü şovmen, "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çekiliyor" derken, araya giren Nergis Kumbasar ise, "Bir dakika, Yasmin dediniz. Bana da sorun. Ne varmış kıyafetlerinde? Hiçbir şey yok! O yüzden fikrini sormanıza gerek yok." sözleriyle kızına destek oldu

30.12.2021 - 09:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil (64), geçtiğimiz akşam ağabeyi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile birlikte Karaköy'deki bir mekanda görüntülendi.

  • "2021 YILI KÖTÜ GEÇTİ"

    Basın mensuplarına poz veren Erbil ve yakın dostları, ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Mehmet Ali Erbil, "Sevdiklerim ile erken yılbaşı yemeğine geldim." dedi.

    Muhabirlerin, "2021 sizin için nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Erbil, "Kötü geçti tabii ki. Ülkeler adına da kötü geçti. İnşallah 2022 bizim için güzel olur." ifadelerini kullandı.

  • "KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

    Ünlü şovmen, "2021'de keşke bu olmasaydı' dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise gülerek, "Yok yok, ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi." yanıtını verdi.

    Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile yaşadığı 'taciz' olayı ile ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, "Şimdi dava süreci var, benim bir şey demem doğru olmaz. Dava devam ediyor." açıklamasını yaptı.

  • "BİZİM MASAYA DALDILAR!"

    Geçtiğimiz haftalarda Tarabya'da bir mekanda kendisine saldırılması hatırlatılınca ünlü isim, "Yan masamızda içen sarhoşların bir anda yaptıkları bir durumdu, yoksa bizlik bir olay yoktu. Olay bitti, onlar ülkelerine döndü. Yabancıydı onlar ama biz davamızı açtık. Bana fiziki bir darp durumu olmadı. Birdenbire delirdi adamlar, kendi aralarında tartışırken bir anda bizim masaya daldılar." diye konuştu.

  • "ALİ SADİ ÇOK SAKİN"

    Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi'nin boyuna takılan Mehmet Ali Erbil, "Oğlumun boyu da uzadı iyice. Benim gibi hareketli biri değil, çok sakin biri kendisi." dedi.

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