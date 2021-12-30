"KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Ünlü şovmen, "2021'de keşke bu olmasaydı' dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise gülerek, "Yok yok, ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi." yanıtını verdi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile yaşadığı 'taciz' olayı ile ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, "Şimdi dava süreci var, benim bir şey demem doğru olmaz. Dava devam ediyor." açıklamasını yaptı.