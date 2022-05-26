HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dün akşam Moon Life Dergisi’nin düzenlediği "Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödülleri", 10. kez sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen törene ünlü isimler akın etti.

KONUŞMAMA KARARI ALDI

Cemiyet, iş, sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimlerinin bir araya geldiği törende Mehmet Ali Erbil'in önlemi dikkat çekti. Bir kadın arkadaşıyla gazetecilerin karşısına çıkan, ünlü şovmen, konuşmama kararı aldı. Ağzını bantlayan Erbil, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

"ARTIK KONUŞMASI YASAK!"

Daha önce sunucu Melike Öcalan'a yönelttiği, "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." sözleriyle tepki toplayan Mehmet Ali Erbil'in yerine konuşan arkadaşı "Artık konuşmuyor. Her konuştuğu olay oluyor, o yüzden konuşma yasağı uyguladı." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

"Quality of Magazine", "Quality Ödül Töreni" ile 13. yılını kutlamıştı. Törenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı davete iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim akın etmişti. Gecede sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini bulmuştu.

"BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM"

Törene katılan ve ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ise olay olmuştu. Ünlü şovmen, Öcalan'a, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullanmıştı. Erbil'in esprisi tepki toplamıştı.

"20 YILDIR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ!"

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmemişti. Öcalan, “Öyle bir şey hiç duymadım ben! Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi.” şeklinde konuşarak, Erbil'e yanıt vermişti.

"HER ZAMANKİ HALİM!"

Ünlü şovmen, konuyla alakalı, "Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi." diyerek, kendisini savunmuştu.

"İYİ NİYETİM SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Ardından bir açıklamada daha bulunan Mehmet Ali Erbil, "Yanlış anlaşıldığımı ve iyi niyetimin suistimal edildiğini daha önce de açıkladım. Ben zaten ona takılmıştım, herkese takılıyorum ben. Neden böyle tepkiler geliyor anlamış değilim." demişti.