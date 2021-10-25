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Mehmet Ali Erbil'e kardeşi Mustafa Erbil desteği - Magazin haberleri

Mehmet Ali Erbil'e kardeş desteği

Yaşadığı sağlık problemlerinin ardından hakkındaki taciz iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Otomobilinden kardeşi Mustafa Erbil'in yardımıyla inen ünlü şovmen, daha sonra kendisi için getirilen tekerlekli sandalyeye oturdu

25.10.2021 - 12:50 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve 235 gün yoğun bakımda kalmıştı.

  • Zor günleri geride bırakan Erbil, İstinye Park'ta görüntülendi. Aracından kardeşi Mustafa Erbil'in desteğiyle inen 64 yaşındaki ünlü şovmen, kendisi için getirilen tekerlekli sandalyeye oturdu.

    Birlikte yemek yiyen Erbil kardeşler, daha sonra alışveriş yaptı. Basın mensuplarına teşekkür etmekle yetinen Mehmet Ali Erbil, soruları yanıtsız bıraktı.

  • "YÜRÜYEMEYECEKSEM FİŞİMİ ÇEKİN"

    Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

    - Eşlerim, arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

    - Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

    - Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

    - İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

  • - Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

    - O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

    - Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

    - Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

  • - Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

    - Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

    - Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

    - En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

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