Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda bu fotoğrafa şu notu düşmüştü:

Dedesi istemiş, paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına... Televizyonda çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim. Tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ömrüm...