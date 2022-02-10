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Mehmet Ali Erbil 65 yaşında! Nurseli İdiz'in gözyaşları... - Günün Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil 65 yaşında! Nurseli İdiz'in gözyaşları...

Mehmet Ali Erbil, yeni yaşını önceki gün Karaköy'deki bir mekanda ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Yaşadığı sağlık problemlerinin ardından zor günleri geride bırakan ünlü şovmenin çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gecede gözyaşlarını tutamadı

10.02.2022 - 10:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil, 65 yaşına Karaköy'deki bir mekanda girdi. Kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde ünlü şovmeni yakın dostları ve eski eşi Nergis Kumbasar yalnız bırakmadı.

    Onur Büyüktopçu, Nursel İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, gecede yer alan isimler arasındaydı.

  • PASTA İLGİ ODAĞI OLDU

    Yasmin Erbil tarafından özel olarak hazırlatılan pasta ilgi odağı oldu. Erbil'in bir dönem sunduğu "Çarkıfelek" adlı programdaki hafızalara kazınan "Dobrosvski", "Parmaktan sonra", "Acımadı ki..." ve "Mehmet Ali Bey" şeklindeki esprili sözleri pastanın üzerinde yer aldı.

    Dilek tutmasının ardından mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti. Erbil, yeni yaşından beklentisini, "Sağlık ve huzur..." diyerek, özetledi.

  • NURSELİ İDİZ'İN GÖZYAŞLARI

    Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gözyaşlarını tutamadı.

  • 70 BİN TL'LİK PIRLANTA YÜZÜK

    Mekanın sahibi Bülent Korkmaz’ın, Mehmet Ali Erbil'e 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

  • 235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

    Öte yandan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve 235 gün yoğun bakımda kalmıştı.

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