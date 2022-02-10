PASTA İLGİ ODAĞI OLDU

Yasmin Erbil tarafından özel olarak hazırlatılan pasta ilgi odağı oldu. Erbil'in bir dönem sunduğu "Çarkıfelek" adlı programdaki hafızalara kazınan "Dobrosvski", "Parmaktan sonra", "Acımadı ki..." ve "Mehmet Ali Bey" şeklindeki esprili sözleri pastanın üzerinde yer aldı.

Dilek tutmasının ardından mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti. Erbil, yeni yaşından beklentisini, "Sağlık ve huzur..." diyerek, özetledi.