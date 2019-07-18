18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Aktaş kimdir? sorusu gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından gündeme geldi. 2017 yılından bu yana Şırnak Valiliği görevini yürüten Mehmet Aktaş, Celal Uzunkaya'nın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın kariyeri de merak konusu oldu. Mehmet Aktaş'ın kariyerinden ayrıntılar haberimizde.
MEHMET AKTAŞ KİMDİR?
1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.
Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.
2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.
21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile atanan Aktaş 30.06.2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başladı.
Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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