Celal Uzunkaya kimdir? sorusu gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararının ardından gündeme geldi. Tüm kariyeri boyunca emniyet teşkilatında yer alan Celal Uzunkaya, 1 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Celal Uzunkaya'nın hayatından detaylar haberimizde.

CELAL UZUNKAYA KİMDİR?

1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra;

1975 yılında Polis Koleji’ni,

1978 yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi.

1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği,

1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü,

1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü,

1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü,

1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.

30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip, APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken FETÖ terör örgütünce kendisine hazırlanan bir kumpas sonucunda (isimsiz imzasız ihbar mektubu yazılmak suretiyle başlatılan soruşturmaya dayandırılarak) 2010 yılı başında görevinden alındı, 3,5 yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürü ve 2016 -2018 yılları arasında Antalya Emniyet Müdürü görevini yürüttü.

Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunan Celal Uzunkaya 02/04/2018 tarihinde atandığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Müşavirliği görevini ifa etmekte iken 25 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmıştır. İyi derecede Almanca bilmekte olup evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibidir.​