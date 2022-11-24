"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Show Haber İhbar Hattı'na ulaşan bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.