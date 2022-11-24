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"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı!

İstanbul'da bir garip dolandırıcılık olayı yaşandı. Show Haber'in haberine göre, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişi genç bir kadını dolandırdı. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi

Giriş: 24.11.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
"Mehdiyim" dedi, suç makinesi çıktı!
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Show Haber İhbar Hattı'na ulaşan bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.

Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi.

Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Genç kadın, şüphelinin kendisine, "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi. Ben senin kaderini açacağım" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Dolandırıldığını anlayan genç kadın ise zanlıyı ihbar etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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