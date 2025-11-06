Habertürk
        Haberler Dünyadan Meghan Markle oyunculuğa döndü - magazin haberleri

        Meghan Markle oyunculuğa döndü

        Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, yıllar sonra mesleğine dönerek sinema filmi için kamera karşısına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:22
        Setlere döndü
        Prens Harry ile 2018'de yaptığı evlilik nedeniyle oyunculuğu bırakan ve kraliyet hayatına adapte olmaya çalışan Meghan Markle, istediği hayatın bu olmadığını anlayınca eşiyle birlikte tüm kraliyet görevlerini bırakarak 2022'de ülkesi ABD'ye yerleşmişti. 44 yaşındaki Sussex Düşesi, yıllardır ayrı kaldığı oyunculuk sevdasından vazgeçmedi, uzun bir aranın ardından setlere döndü.

        Daha önce kendi realite dizisi için kamera karşısına geçmiş olsa bile, Meghan Markle, evlendikten ve iki çocuk sahibi olduktan sonra ilk kez sinema filmi için setteydi. Düşes, 'Close Personal Friends' filminin kadrosuna girdi. Markle, filmin yıldızları Lily Collins ve Brie Larson ile birlikte California'daki çekimdeydi. Filmde ayrıca Jack Quaid ve Henry Golding de rol alıyor.

        Filmde küçük bir rolü olan Meghan Markle'ın, sette çok rahat ve mutlu göründüğü belirtildi. Sete girdiğinde kendini herkese tanıtan ve samimi davranan Markle'ın, filmde kendini canlandırdığı öğrenildi. Film, Santa Barbara'ya yaptıkları bir gezi sırasında ünlü bir çiftle tanışan ve arkadaş olan bir çifti konu ediniyor.

        Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce 'Suits' dizisiyle tanınıyordu. Sekiz sezon süren dizinin son bölümü 2018'de yayınlanmıştı. Markle, geçen ay dijital platform için çektiği 'With Love, Meghan' adlı realite dizisi için kamera karşısına geçmişti.

