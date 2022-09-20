Sean konuya ilişkin "Evet, Markle Kral ile baş başa görüşmek istedi. Bu onun için oldukça cesur bir hareket" ifadelerini kullandı.

Mektubun doğruları yanlışlardan ayırmak ve son iki yıldır yaşananları açıklamak için bir fırsat olabileceği de öne sürüldü.