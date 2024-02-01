"SEN HAMİLE MİSİN YOKSA KENDİNİ ROLÜNE ÇOK MU ADADIN?"

Geçtiğimiz günlerde ünlü talk şov programı sunucusu Jimmy Kimmel’ın konuğu olan Elisabeth Moss, ünlü sunucunun "Hamile misin yoksa kendini rolüne inanılmaz derecede adamış oyuncusu musun?” sorusuna gülerek “Her ikisi de” diyen 41 yaşındaki ödüllü oyuncu, hamilelik iddialarını doğruladı. Hamileliği hakkında da bilgi veren Moss, “Her şey gayet yolunda gidiyor. Gerçekten şanslıyım” diyen oyuncu, normal ve sağlıklı bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı. Oyuncunun karnındaki şişlikten doğuma çok az bir süre kaldığı anlaşılıyor.

Özel hayatını genellikle gizli tutan Elisabeth Moss, 2009’da komedyen ve aktör Fred Armisen ile evlenmiş, bir yıl içinde de boşanmıştı. Moss, Fred Armisen'le yapmış olduğu bu evliliğin, kendisi için bir kâbusa dünüştüğünü itiraf etmişti.