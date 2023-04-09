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Megan Fox ve Machine Gun Kelly barıştı! Aşıklar Hawaii'de - Magazin haberleri

Megan Fox ve Machine Gun Kelly barıştı! Aşıklar Hawaii'de

Megan Fox, geçtiğimiz aylarda nişanlısı Machine Gun Kelly ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından ünlü rapçinin kendisini aldattığı yönündeki söylentileri "Bu ilişkiye üçüncü bir taraf karışmadı" diyerek yalanlayan Fox, Kelly ile barıştı. Çift, Hawaii'de el ele yürüyüş yaparken görüntülendi

Giriş: 09.04.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Megan Fox, 2022'nin ocak ayında Machine Gun Kelly'nin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ve geçtiğimiz aylarda da ünlü rapçi ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Fox, ayrılığın ardından Kelly tarafından ihanete uğradığı söylentilerine "Bu ilişkiye üçüncü bir taraf karışmadı" diyerek iddiaları yalanlamıştı. 

  • BARIŞTILAR

    Yaşananların ardından sürpriz bir gelişme oldu. Mehan Fox ile Machine Gun Kelly, barıştı. 

  • Birlikteliklerine bir şans daha tanıyan Megan Fox ile Machine Gun Kelly, tatil yapmak için soluğu Hawaii'de aldı. İkili, el ele romantik bir yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. 

  • Machine Gun Kelly, bir ara nişanlısı Megan Fox'u sırtında taşıdı.

  • Megan Fox ile Machine Gun Kelly'ye yakın bir kaynak, şunları söyledi: İlişkilerinde zorlu bir dönem geçirdikten sonra resmen geri döndüler. Son birkaç ay ikisi için de zor geçti ama biraz iyileşmek için birlikte tatile gittiler ve bu işe yarıyor. Her zamankinden daha çok birbirlerine bağlı hissediyorlar.

    Çifte yakın kaynaklar, ikilinin her gün ilişki terapisi aldıklarını da ekledi.

  • "BİRBİRİMİZİN KANINI İÇİYORUZ"

    Öte yandan Megan Fox, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda, Fox Machine Gun Kelly ile zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı.

  • "BU BİR RİTÜEL"

    Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine eklemişti.

  • "KADEHLERDEN İÇMİYORUZ"

    Megan Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirmişti.

  • KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

    Megan Fox ile gerçek adı 'Colson Baker' olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.

  • FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

    Megan Fox ile Machine Gun Kelly, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde tanışmıştı. İkili, o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında aradıkları aşkı bulduklarını ifade etmişti.

  • ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010'da evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

    Megan Fox ile Brian Austin Green, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz 2021'de boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News, Backgrid USA

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