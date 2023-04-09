ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010'da evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

Megan Fox ile Brian Austin Green, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz 2021'de boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.

Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News, Backgrid USA