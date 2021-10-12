"BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ"

Kelly, "Biraz hafif olmalı ama biz birbirimizle cehenneme de gidiyoruz." dedi. Ünlü rapçi, Megan Fox ile ilişkisini "Bir tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" diye tanımladı.

Machine Gun Kelly, sözlerini, "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun en karanlık peri masalı olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum." şeklinde sürdürdü.