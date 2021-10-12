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Megan Fox ve Machine Gun Kelly: Aşkımız karanlık bir peri masalı gibi!

'Bloody Valentine' isimli şarkının klibinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu ve model Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly, ilişkilerini anlattı. "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum" diyen Kelly, birlikteliklerini "en karanlık peri masalı" olarak nitelendirdi

12.10.2021 - 13:28 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü aktris ve model Megan Fox ile şarkıcı Machine Gun Kelly, ilk kez özel hayatları hakkında konuştu. GQ Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan çiftten Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin 'sorunsuz' olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var." dedi.

  • Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde tanışmıştı. İkili, o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında aradıkları aşkı bulduklarını ifade etti.

  • "BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ"

    Kelly, "Biraz hafif olmalı ama biz birbirimizle cehenneme de gidiyoruz." dedi. Ünlü rapçi, Megan Fox ile ilişkisini "Bir tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" diye tanımladı.

    Machine Gun Kelly, sözlerini, "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun en karanlık peri masalı olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum." şeklinde sürdürdü.

  • "RUH EŞİMİ BÖYLE BULACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

    Fox ise Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını ifade etti. Ünlü oyuncu, o dönemi, Aşka çok açıktım ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim." sözleriyle anlattı. Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında, "Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti." dedi.

  • "SANKİ ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIYORDUM"

    Megan Fox, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde Machine Gun Kelly ile sadece iki gün çalıştıklarını ancak onunla "büyülü" bir iletişim kurduklarını sözlerine ekledi. Fox, Kelly'nin gözlerine baktığı ilk anda aklından, "Seni tanıyorum, seni çok uzun zamandır tanıyorum. Seni çok farklı şekillerde, birçok farklı hayattan tanıyorum." diye düşündüğünü anlattı.

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