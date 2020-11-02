Oyuncu Brian Austin Green'den mayıs ayında boşanan ve rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açan Megan Fox, eski eşine sosyal medya üzerinden sitem etti.
Fox, Green'e aralarında 4 yaşındaki Journey'in de yer aldığı çocuklarının Cadılar Bayramı'nda çekilen fotoğrafını kendi sayfasında yer vermesine açtı ağzını yumdu gözünü.
ESKİ EŞE SİTEM
34 yaşındaki oyuncu, "Neden Journey de bu fotoğrafta olmak zorunda? Onları fotroğraftan kesmek ya da onların olmadığı fotoğraflar seçmek zor değil" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARI KULLANMA"
Megan Fox, "Ben dün onlarla harika bir Cadılar Bayramı geçirdim ve fark ettiysen benim sosyal medya hesabımda yoklar. Çocuklarını sevdiğini biliyorum. Ama onları Instagram’da neden paylaşım için kullandığını bilmiyorum" dedi.
Fox, "Benim ilgisiz bir anne olmam ve senin de ebedi olarak adanmış baba olman şeklindeki yaygın anlatıyı beslemekten zevk alıyorsun" diyerek eski eşine çocukların velayetini yarı yarıya paylaştıklarını hatırlattı.
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