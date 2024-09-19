Megakent'e bir itfaiye istasyonu daha

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Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiyecilik mesleğinin, birçok insanın çocukluk hayalinden biri olduğunu belirterek, bu mesleği yapanlara başarılar diledi.

İtfaiyenin, yangınlara ya da afet noktalarına hızlı müdahalesinin önemine işaret eden İmamoğlu, açılışını yaptıkları istasyonun Sultanbeyli ve çevre ilçeler için faydalarını anlattı.

"GAZİLERİMİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Battalgazi İtfaiye İstasyonu'nu, 19 Eylül Gaziler Günü'nde açmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İmamoğlu, "Gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Vatanımızın var olmasında, insanlarımızın özgür yaşamlarına kavuşmalarını sağlayan şehitlerimizin, gazilerimizin, mücadele veren silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin her birisi, bizler için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

REKLAM VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU Vatandaşlara, yangınlara ve afet noktalarına ulaşma konusunda itfaiyeye yardımcı olmaları çağrısında bulunan İmamoğlu, kurallara uymayanların mutlaka gerekli mercilere şikâyet edilmesini istedi. "BUNUNLA UĞRAŞAN YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR" İmamoğlu, herkesin millete karşı sorumluluğu bulunduğunu, bu sebeple hizmete koşmak zorunda olduğunu kaydederek partililere şöyle seslendi: "Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir. Mevzuları konuşup, konuşturan, geceyi, gündüzü meşgul eden meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise hem bu millete ihanet eder hem de başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net?"

"HİÇ KİMSEYİ TANIMAM" Siyasi partilerin millete hizmet için bir araç olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Layık olmaya çalıştığım partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam" dedi. İmamoğlu, konuşmasının ardından, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sancaktepe, Çekmeköy, Kartal, Beykoz belediye başkanları ve itfaiye erleri ile kurdeleyi keserek, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu'nu hizmete açtı.